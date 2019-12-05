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Эвакуированным из-за сообщения о минировании жителям Тобольска разрешили вернуться домой

Опасных предметов не обнаружено

ТЮМЕНЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Обследование жилого дома в Тобольске после анонимного сообщения о минировании завершилось. Опасных предметов не обнаружено, люди возвращаются в свои квартиры, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

"В 21:59 (19:58 мск) в дежурную часть города Тобольска поступило сообщение анонимного характера о подозрительном предмете в жилом доме №66 в 10-м микрорайоне Тобольска. Сотрудниками полиции проведен комплекс проверочных мероприятий, в результате которых опасных предметов не обнаружено. В настоящее время устанавливается личность заявителя. Людей запускают обратно домой", - сказали в пресс-службе", - сказали в пресс-службе.

Источник в силовых структурах уточнил, что после анонимного сообщения о минировании многоквартирного жилого дома в Тобольске спасатели эвакуировали 166 человек, в том числе 25 детей. До окончания исследования здания кинологами и специализированными службами часть людей разместилась у родственников, другие - в пункте временного размещения.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области подчеркнули, что этот анонимный звонок расценивается как сообщение об акте терроризма, за которое предусмотрена ответственность в соответствии со статьей 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Максимальное наказание - до 5 лет лишения свободы.

Теги
РоссияТюменская область
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В Тобольске эвакуировали жилой дом из-за сообщения о минировании
Здание покинули более 160 человек
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