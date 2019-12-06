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Бомбардировщики Су-34 провели высокоманевренный воздушный бой над Челябинском

Для его имитации в небо одновременно поднялись десять экипажей самолетов
Описание
© Пресс-служба ЦВО

ЧЕЛЯБИНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Экипажи Су-34 отработали навыки ведения одиночного и группового воздушного боя, а также взаимодействие с наземной группой управления полетами на аэродроме Шагол в Челябинской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО) в пятницу.

"Сегодня в рамках программы командирских полетов командный состав смешанного авиационного полка ЦВО отработал наиболее сложные элементы боевой подготовки. <…> Одним из сложнейших элементов учебного дня стала отработка навыков ведения одиночного и группового воздушного боя с поражением неманевренного противника. Экипажи отработали наведение, захват и уничтожение цели с условным применением неуправляемых и управляемых средств авиационного поражения. Для имитации боя в небо одновременно поднялись десять экипажей самолетов Су-34 и Су-24МР", - уточняется в сообщении.

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В пресс-службе добавили, что также летчики выполнили полеты на предельно малой высоте, всего около пяти метров, отрабатывали заход на посадку над безориентирной местностью и посадку по приборам. "Особое внимание при проведении занятия было уделено отработке элементов пилотирования в сложных метеоусловиях, а начался учебный день с получения указаний и предполетной подготовки, на которой экипажи получили индивидуальные полетные задания", - отметили в округе.

В октябре авиационный полк ЦВО завершил перевооружение на новейшие самолеты поколения 4++. Летный и технический состав, который будет эксплуатировать и обслуживать истребители-бомбардировщики, прошел курс переобучения в Государственном центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России под Липецком.

Многофункциональный фронтовой истребитель-бомбардировщик Су-34 по боевым возможностям относится к поколению самолетов 4++. Независимо от времени суток и метеоусловий он способен эффективно поражать наземные, морские и воздушные цели в любом географическом районе с применением всей номенклатуры авиационных боеприпасов, в том числе высокоточных.

Теги
РоссияЧелябинская область
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