Три человека погибли в ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск

ТЮМЕНЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Авария с участием двух легковых автомобилей произошла на федеральной трассе Тюмень - Ханты-Мансийск. Три человека погибли, еще два госпитализированы, сообщил ТАСС в пятницу источник в экстренных службах.

"Авария произошла около 08:00 (06:00 мск) на федеральной трассе автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Тобольском районе (Тюменская область). Три человека погибли, еще двое госпитализированы", - сказал источник.

В региональном управлении ГИБДД уточнили, что на 305-м километре автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск произошло столкновение автомобилей Hyundai и Lada Priora. "По предварительным данным, водитель автомобиля Lada выполнял маневр обгона. В результате происшествия, предварительно, погибли три человека, находившиеся в автомобиле Lada. Травмы получили водитель и пассажир автомобиля Hyundai. С травмами различной степени тяжести они госпитализированы", - сообщили в пресс-службе инспекции.

В ведомстве уточнили, что движение по трассе в месте аварии не ограничено.

В новость были внесены изменения (8:34 мск) - добавлены подробности после второго абзаца.