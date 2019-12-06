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Три человека погибли в ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск

Еще двое госпитализированы
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Описание
© УГИБДД России по Тюменской области
© УГИБДД России по Тюменской области
© УГИБДД России по Тюменской области
© УГИБДД России по Тюменской области
© УГИБДД России по Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Авария с участием двух легковых автомобилей произошла на федеральной трассе Тюмень - Ханты-Мансийск. Три человека погибли, еще два госпитализированы, сообщил ТАСС в пятницу источник в экстренных службах.

"Авария произошла около 08:00 (06:00 мск) на федеральной трассе автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Тобольском районе (Тюменская область). Три человека погибли, еще двое госпитализированы", - сказал источник.

В региональном управлении ГИБДД уточнили, что на 305-м километре автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск произошло столкновение автомобилей Hyundai и Lada Priora. "По предварительным данным, водитель автомобиля Lada выполнял маневр обгона. В результате происшествия, предварительно, погибли три человека, находившиеся в автомобиле Lada. Травмы получили водитель и пассажир автомобиля Hyundai. С травмами различной степени тяжести они госпитализированы", - сообщили в пресс-службе инспекции.

В ведомстве уточнили, что движение по трассе в месте аварии не ограничено. 

В новость были внесены изменения (8:34 мск) - добавлены подробности после второго абзаца. 

Теги
РоссияТюменская областьХанты-Мансийский автономный округ
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