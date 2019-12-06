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Под Екатеринбургом ликвидировали открытое горение на складе с покрышками

Площадь пожара составила 500 кв. м
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© Пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с резиновыми покрышками под Екатеринбургом. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС.

"07:56 мск - ликвидация открытого горения", - сказали в МЧС.

Сообщение о пожаре в складском помещении в Большом Истоке под Екатеринбургом поступило в 05:55 мск. Произошло обрушение кровли здания. Сообщалось, что пожар локализован на площади 500 кв. метров.

На месте работают 45 человек, 15 единиц пожарно-спасательной техники.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что специалисты не выявили превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе при пожаре.

"Специалистами инженерно-химической лаборатории проведены замеры предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. Превышение ПДК не выявлено", - сообщает главк.

Теги
РоссияСвердловская область
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