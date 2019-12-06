"Кредит Европа Банк" требует с "дочки" Антипинского НПЗ более полумиллиарда рублей

ТЮМЕНЬ, 6 декабря. /ТАСС/. АО "Кредит Европа Банк" обратилось в арбитражный суд Тюменской области с заявлением о включение более 632 млн рублей долга ООО "АНПЗ-Продукт" в реестр кредиторских требований. Информация об этом содержится в электронной картотеке суда.

Согласно материалам дела, в Арбитражный суд Тюменской области в отношении ООО "АНПЗ-Продукт", проходящего процедуру банкротства, обратилось акционерное общество "Кредит Европа Банк (Россия)" с заявлением об установлении к нему долговых требований.

"[Долговые требования составляют] 632 млн 72 тыс. 660 рублей, в том числе 599 млн 611 тыс. 500 рублей - сумма задолженности, 32 млн 461 тыс. 160 рублей - сумма процентов", - говорится в документе.

Судебное заседание по рассмотрению этого заявления и включению указанных требований в реестр требований кредиторов состоится 25 декабря 2019 года.

ООО "АНПЗ-Продукт" является дочерним предприятием Антипинского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ), в отношении которого 3 сентября 2019 Арбитражный суд Тюменской области начал банкротство и ввел процедуру наблюдения на предприятии. Производство на АНПЗ действует по давальческой схеме, при которой завод перерабатывает нефть, закупленную компаний "Сокар Энергоресурс" (совместное предприятие Сбербанка и группы отраслевых инвесторов, которому сейчас принадлежит 80% акций НПЗ). При этом завод не имеет права собственности ни на нефть, ни на нефтепродукты, зарабатывая только на стоимости процессинга.

АНПЗ также обратился в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании себя банкротом. Сумма требований по делу - 346,4 млрд рублей. Позднее к делу присоединились кредиторы завода - "Абсолют банк", Московский кредитный банк и другие.