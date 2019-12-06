{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Семьи с детьми-инвалидами в Югре смогут получить выплату на покупку жилья взамен участка

Ее размер составит 800 тыс. рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 декабря. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры приняли решение разрешить семьям с детьми-инвалидами получать выплату на покупку жилья взамен земельного участка. Об этом сообщил в пятницу региональный департамент общественных и внешних связей.

"Правительством Югры в рамках очередного заседания, которое прошло под председательством главы региона Натальи Комаровой, принято решение в сфере регулирования отдельных земельных отношений. В частности, у семей, имеющих детей-инвалидов, состоящих в очереди на предоставление земельного участка, появилась возможность получить взамен единовременную социальную выплату на приобретение жилья", - говорится в сообщении.

По словам Комаровой, размер выплаты составит 800 тыс. рублей. "Ее осуществление предлагается начать с 1 января 2020 года. Такая мера, такой подход используется в отношении многодетных семей - очередников на получение земельного участка, сейчас она будет распространяться и на льготников, имеющих право на получение бесплатного земельного участка", - приводятся в сообщении слова губернатора.

Как пояснили ТАСС в департаменте строительства Югры, новая мера поддержки будет действовать в заявительном порядке. "Сколько точно семей ее получат, сейчас сказать сложно. Будет известно только после начала действия выплаты с 1 января 2020 года", - сказал собеседник агентства.

Теги
Комарова, Наталья ВладимировнаРоссияХанты-Мансийский автономный округ
Реклама на ТАСС
На Урале ФСБ задержала сотрудника салона сотовой связи, продававшего данные клиентов
По данным ведомства, он незаконно передал заказчикам персональные данные более 100 абонентов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС