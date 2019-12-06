Семьи с детьми-инвалидами в Югре смогут получить выплату на покупку жилья взамен участка

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 декабря. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры приняли решение разрешить семьям с детьми-инвалидами получать выплату на покупку жилья взамен земельного участка. Об этом сообщил в пятницу региональный департамент общественных и внешних связей.

"Правительством Югры в рамках очередного заседания, которое прошло под председательством главы региона Натальи Комаровой, принято решение в сфере регулирования отдельных земельных отношений. В частности, у семей, имеющих детей-инвалидов, состоящих в очереди на предоставление земельного участка, появилась возможность получить взамен единовременную социальную выплату на приобретение жилья", - говорится в сообщении.

По словам Комаровой, размер выплаты составит 800 тыс. рублей. "Ее осуществление предлагается начать с 1 января 2020 года. Такая мера, такой подход используется в отношении многодетных семей - очередников на получение земельного участка, сейчас она будет распространяться и на льготников, имеющих право на получение бесплатного земельного участка", - приводятся в сообщении слова губернатора.

Как пояснили ТАСС в департаменте строительства Югры, новая мера поддержки будет действовать в заявительном порядке. "Сколько точно семей ее получат, сейчас сказать сложно. Будет известно только после начала действия выплаты с 1 января 2020 года", - сказал собеседник агентства.