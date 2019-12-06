Челябинские власти помогут реализовать масштабный проект развития Магнитогорска

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 6 декабря. /ТАСС/. Проект развития Магнитогорска "Притяжение", предложенный председателем совета директоров ММК Виктором Рашниковым, будет выполнен на принципах частно-государственного партнерства. Об этом в пятницу сообщил губернатор Челябинская области Алексей Текслер, передает корреспондет ТАСС.

По данным пресс-службы городской администрации, проект был представлен широкой публике в октябре текущего года. Основные объекты "Притяжения" планируется построить к 2025 году на землях, принадлежащих Магнитогорскому металлургическому комбинату (ММК). На площади более 220 га будут сконцентрированы современные спортивные, медицинские, музейные, образовательные и культурные объекты, где жители и гости города смогут активно отдыхать, заниматься спортом и получать качественную медицинскую помощь.

"Это один из самых интересных и передовых проектов развития городского пространства в нашей стране. <...> Характеристику проекта я озвучил в правительстве РФ, и коллеги из правительства РФ со мной согласны. <…> Этот проект - настоящее частно-государственное партнерство. Основные вложения будут частного инвестора, федеральный бюджет и бюджет региона будут активно участвовать в этом процессе", - сообщил губернатор.

По словам Текслера, реализация проекта будет способствовать развитию Магнитогорска. "С учетом миграционных процессов Магнитогорск должен быть готов в ближайшие годы обеспечить потребности более полумиллиона человек. <…> В этом плане "Притяжение" - полноценный комплекс парковой, спортивной, культурно-досуговой инфраструктуры. Социально значимым является строительство многопрофильного медицинского центра [в рамках этого проекта], который может стать одним из магнитов не только для жителей южных районов Челябинской области, но и ближайших районов Башкирии и Оренбургской области", - отметил он.

Губернатор сообщил, что финансирование начала проектных работ по медцентру заложено в областной бюджет, предпроектные работы будут завершены в 2020 году, не уточняя общую стоимость проекта и стоимость предпроектных работ.

По данным пресс-службы, на территории застройки предполагается создание музейно-образовательного комплекса, спортивно-событийного кластера, многопрофильного медицинского центра и благоустроенной парковой зоны, искусственного водоема планируемой площадью 15 га. Важной частью проекта станет благоустроенный пешеходный бульвар. Магнитогорск - второй по величине город в Челябинской области, население - около 416 тыс. человек.