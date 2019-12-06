На Урале ФСБ задержала сотрудника салона сотовой связи, продававшего данные клиентов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. ФСБ задержала сотрудника салона сотовой связи в Кургане, продававшего персональные данные клиентов оператора из различных регионов РФ. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

"Житель Кургана - сотрудник дилера одной из компаний сотовой связи - обвиняется в незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую тайну. Распространенная информация касалась не только жителей Курганской области, но и других регионов России. Он задержан", - сказали в пресс-службе.

Сотрудники ФСБ установили, что неизвестные лица через интернет-мессенджер предложили обвиняемому продавать номера телефонов и паспортные данные клиентов. С августа по сентябрь этого года он незаконно передал заказчикам персональные данные более 100 абонентов компании. Отмечается, что информация могла быть использована дистанционно при совершении мошеннических действий.

"В настоящее время СУ УМВД России по Курганской области возбуждено уже более 20 уголовных дел по части 3 статьи 183 УК РФ ("Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну"). Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы. Расследование продолжается", - уточнили в пресс-службе.