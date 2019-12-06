В Екатеринбурге загорелся склад на рынке

ТАСС, 6 декабря. Пожар произошел на складе в Екатеринбурге на площади 1 тыс. кв. метров, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЧС.

"В 21:45 мск поступила информация о пожаре в складском здании, расположенном на территории Верх-Исетского рынка в Екатеринбурге. Наблюдается открытое горение металлического ангара со строительными материалами на площади 1 тыс. кв. метров", - сказали в пресс-службе.

Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Предварительно, пострадавших нет.

Это уже второй крупный пожар за вечер пятницы в Екатеринбурге. На улице Радищева продолжается тушение пожара в офисном здании. Площадь возгорания составила 1,2 тыс. кв. метров, пострадавших также нет.

Как сказали ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, угрозы распространения огня, по предварительным данным, нет.

Территория Верх-Исетского специализированного сельскохозяйственного рынка составляет 27 тыс. кв. м, там располагаются порядка 400 торговых мест и автопарковка.