В Югре открыт первый в РФ парк "Россия - моя история" с купольно-панорамными конструкциями

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 декабря. /ТАСС/. Открытие первого в Югре парка "Россия - моя история" состоялось в субботу в Сургуте. Он входит в пятерку крупнейших в стране по площади и является единственным в РФ, где применены купольно-панорамные конструкции, говорится в сообщении регионального департамента общественных и внешних связей.

"Парк "Россия - моя история" - национальный проект, он посвящен истории нашей страны с древнейших времен и до наших дней, включает региональный контент. Сургутский парк - в числе пяти крупнейших. Только у нас используется уникальная купольно-панорамная конструкция", - приводятся в сообщении слова губернатора Югры.

Парк в Сургуте - единственный в федеральной сети, где применены купольно-панорамные конструкции с углублением пространства на четыре метра, что позволило увеличить их высоту в два раза.

Как сообщается на сайте администрации Сургута, на создание парка было направлено 920 млн рублей, из них более 200 млн рублей составила стоимость оборудования экспозиций и общественных пространств. Еще 25 млн рублей пошло на благоустройство прилегающей территории. По информации властей региона, особенность парка - два проекционных купола: "Сергий Радонежский" и "Панорама истории ХХ века". В нем отдельно представлена информация об истории Югры, превышающая 270 статей, над которой работали свыше 50 специалистов. Планируется, что в мультимедийном парке будут проходить и уроки истории, в рамках которых экскурсии для школьников будут бесплатными.

Общая площадь парка составляет более 9,7 тыс. кв. м, где площадь экспозиции около 6,5 тыс. кв. м. Парк представляет четыре мультимедийные экспозиции, состоящие из сотен единиц мультимедийной техники, кинозалов, 3D-носителей с реконструкцией исторических событий, мультимедийных карт, интерактивных панорам, декораций, сенсорных экранов, мощных проекторов.

Первый комплекс "Россия - моя история" открылся в 2015 году в Москве, позже появились филиалы в Уфе, Екатеринбурге, Ставрополе, Волгограде, Махачкале и других городах.