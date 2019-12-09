Прокуратура проверит данные СМИ о нападении собак на ребенка под Екатеринбургом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Прокуратура города Березовский в Свердловской области проверит информацию СМИ о нападении собак на 11-летнего ребенка. По предварительным данным, собаки искусали мальчику ногу, говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой прокуратуры области.

"Прокуратура Березовского организовала проверку по сообщению СМИ о нападении бродячих собак на 11-летнего ребенка. По сообщению СМИ, накануне, 8 декабря 2019 года, 11-летний мальчик шел на занятия к репетитору по улице, где на него напали четыре собаки. При этом одна из собак укусила ребенка за ногу, другие растерзали пакет, где были только принадлежности для занятий. По предварительной информации, ребенок был обследован в травмпункте, на ноге зафиксированы следы укусов", - говорится в сообщении.

В прокуратуре указали, что бродячие собаки, по данным СМИ, стаями бегают по району, от жителей поступают жалобы. Прокуратура планирует выяснить, были ли эти собаки бездомными или у них есть хозяева. По результатам проверки органы примут меры прокурорского реагирования.