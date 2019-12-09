Глава Салехарда заявил, что аварийный жилой фонд города расселят к 2025 году

САЛЕХАРД, 9 декабря. /ТАСС/. Жители Салехарда, проживающие в аварийном жилье, переедут в новые квартиры до 2025 года, сообщил в понедельник ТАСС глава города Алексей Титовский.

"На данный момент у нас 120 аварийных домов, плюс порядка 240 ветхих домов, которые тоже в ближайшее время будут признаны аварийными. <…> Мы планируем начать массовое расселение в 2022 году, когда будут введены первые дома [Обдорского микрорайона]. Двести тысяч квадратов введем и почти треть города мы переселим. Другая застройка тоже будет помогать. К 2025 году мы планируем, что аварийного жилья в городе не останется", - сказал Титовский.

Обдорский микрорайон строится в Салехарде на правом берегу реки Шайтанки. Его площадь составляет порядка 250 тыс. кв. м. В микрорайоне будут возведены дома в 6-8 этажей на 5,5 тыс. квартир, детский сад и две школы.

Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поручил в течение ближайших пяти лет расселить 1 млн аварийных квадратных метров жилья в регионе. В Салехарде сосредоточена практически четверть от общего объема аварийного и ветхого фонда округа. Сейчас в 120 аварийных домах проживает более тысячи семей. Население Салехарда - более 50 тыс. человек.