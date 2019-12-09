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В ЦВО более 100 молодых ученых направят в научные роты и технополис "Эра"

Речь идет о призывниках из Свердловской, Новосибирской, Челябинской, Курганской областей, а также из Татарстана, Башкирии и Пермского края

ТАСС, 9 декабря. Военные комиссариаты Центрального военного округа направят 116 молодых людей с высшим образованием и имеющих опыт исследовательской деятельности в научные роты и военный инновационный технополис "Эра". Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в понедельник.

"116 молодых людей с высшим образованием и имеющих опыт научной и исследовательской деятельности направлены для прохождения службы по призыву в научные роты и военный инновационный технополис "Эра" из Свердловской, Новосибирской, Челябинской, Курганской областей, а также с территории Татарстана, Башкирии и Пермского края", - уточняется в сообщении.

В пресс-службе добавили, что 80 призывников, отобранных для научных рот Минобороны, будут проходить службу на лабораторно-экспериментальной базе военных учебно-научных центров Военно-воздушных сил, Военно-Морского Флота, Сухопутных войск, а также научных учреждений видов боевого обеспечения, дислоцированных в Воронеже, Санкт-Петербурге, Москве, Краснодаре и Тамбове.

"Также 36 молодых людей будут вести научные изыскания, совершенствовать и развивать направления робототехники, наноэлектроники и биотехнологий в интересах российской армии в единственном инновационном военном технополисе "Эра" на берегу Черного моря в городе Анапа", - пояснили в округе.

В ходе осеннего 2019 года призыва на военную службу призывные комиссии 29 субъектов Российской Федерации, входящих в состав Центрального военного округа планируется призвать 57 тыс. человек, что составляет 40% от всероссийского осеннего призыва.

Теги
Россия
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