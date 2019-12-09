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Источник: зампрокурора Свердловской области Чуличков отказался давать показания

В отношении Дмитрия Чуличкова проводятся следственные действия по делу о взятке, полученной первым замруководителя регионального следственного управления СК Михаилом Бусылко

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Заместитель прокурора Свердловской области Дмитрий Чуличков, в отношении которого проводятся следственные действия по делу о взятке, полученной первым замруководителя регионального следственного управления СК Михаилом Бусылко, на очной ставке отказался давать показания. Об этом в понедельник ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

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6 декабря источник сообщил, что следственные действия, в том числе обыски, проходили на работе и дома у зампрокурора области Чуличкова по делу о взятке. Генпрокуратура сообщила о том, что зампрокурора отстранен от исполнения служебных обязанностей, в отношении него проводится проверка.

"На очной ставке Чуличков отказался давать показания. Воспользовавшись статьей 51 [Конституции РФ]", - сказал собеседник агентства.

О задержании Бусылко и адвоката Владислава Вострецова, который признал, что был посредником в передаче взятки, стало известно 30 ноября. Они помещены под домашний арест до конца января 2020 года. Следователи возбудили в отношении Бусылко уголовное дело по статье УК РФ о получении взятки, в отношении адвоката - по статье УК РФ о посредничестве во взяточничестве. Сумма взятки - около 2 млн рублей. Уголовное дело расследует центральный аппарат СК.

Теги
РоссияСвердловская область
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