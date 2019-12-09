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Россельхознадзор обнаружил кишечную палочку в твороге на курганском предприятии

Потенциально опасный товар изъяли из магазинов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Россельхознадзор остановил производство творога на предприятии в Кетовском районе (Курганская область). В продукции нашли кишечную палочку, сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления надзорного органа.

"Сотрудники управления Россельхознадзора по Курганской области провели проверку, в ходе которой выявили небезопасную молочную продукцию. <…> На предприятии Кетовского района остановили производство творога, в котором нашли кишечную палочку", - говорится в сообщении.

При этом в надзорном органе отказались уточнить ТАСС производителя.

Отмечается, что вредную продукцию обнаружили во время внеплановой проверки предприятия. ТАСС уточнили, что потенциально опасный товар был изъят с прилавков магазинов. "На текущий момент молокоперерабатывающие предприятие приостановило действие декларации о соответствии на творог обезжиренный и прекратило выпуск некачественной продукции в оборот", - добавила пресс-служба.

Для восстановления производства завод должен дезинфицировать оборудование, инвентарь, полы и стены, после чего доказать безопасность товара в ходе повторных лабораторных исследований.

Теги
РоссияКурганская область
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