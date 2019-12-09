Суд в Тюмени ограничил в родительских правах ВИЧ-диссидентку из-за отказа лечить ребенка

ТЮМЕНЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Центральный районный суд Тюмени ограничил в родительских правах 36-летнюю ВИЧ-диссидентку, которая отказывается лечить своего 6-летнего ребенка. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления ФССП по Тюменской области.

"Центральный районный суд Тюмени вынес решение немедленного исполнения, по которому ограничил в родительских правах 36-летнюю мать 6-летнего ребенка и передал ребенка для дальнейшего жизнеустройства органу опеки и попечительства Тюмени. Судебные приставы-исполнители межрайонного отдела по особым исполнительным производствам возбудили исполнительное производство и выехали по всем известным адресам возможного места нахождения матери и ребенка, но их там не оказалось. Благодаря оперативным и слаженным мероприятиям в течение суток удалось выйти на контакт с матерью, убедить бабушку и мать привезти ребенка в медицинское учреждение", - говорится в тексте.

В сообщении уточняется, что 6 декабря участники рабочей группы, в состав которой входят специалисты Центра профилактики и борьбы со СПИДом в Тюмени, представители прокуратуры, органов опеки, комиссии по делам несовершеннолетних и других ведомств приняли решение инициировать ограничение в родительских правах ВИЧ-диссидентку. "Комиссия исходила из того, что, несмотря на право родителей, как и законных представителей, отказываться от медицинского вмешательства, право на жизнь и здоровье принадлежит самому ребенку. Если действия родителей представляют угрозу ребенку, то государство вправе применять меры по его защите. Мать ребенка имеет возможность потом восстановить свои родительские права, но только после того, как опасность будет отведена", - цитируются в сообщении слова уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области Андрея Степанова.

Представители УФССП по Тюменской области уточнили, что органы опеки разрешили бабушке ухаживать за малышом во время его лечения. Также ими рассматривается вопрос об оформлении бабушке опекунства над ребенком.

По словам Степанова, проблема ВИЧ-диссидентов в Тюмени стоит остро. Два года назад в областном центре умерла девочка, мать которой также отрицала существование болезни.