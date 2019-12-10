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Экс-судью в Свердловской области приговорили к восьми годам за попытку получения взятки

Ранее за посредничество в получении средств был осужден его сын

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Свердловский областной суд приговорил бывшего судью Арбитражного суда региона Олега Гаврюшина к восьми годам лишения свободы за покушение на получение взятки. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой облсуда.

В августе 2019 года Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил сына Гаврюшина к 7,5 годам колонии за посредничество в получении взятки.

"Олега Гаврюшина суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима. Он был признан виновным в покушении на получение взятки в особо крупном размере. Суд установил, что Гаврюшин пытался получить взятку в размере 14 млн рублей за принятие судебного решения в пользу истца АО "Проектно-изыскательский институт ГЕО" по находящемуся у него в производстве делу", - отмечается в присланном релизе.

Также экс-судья не сможет занимать должности в судебной системе и государственных правоохранительных органах в течение пяти лет. Суд наложил штраф в 14 млн рублей и арест на личный автомобиль Гаврюшина до выплаты им штрафа.

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РоссияСвердловская область
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