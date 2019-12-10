Свердловские депутаты увеличили бюджетные расходы на подготовку к Универсиаде-2023

"Это сумма с учетом начала строительства, с учетом вложения средств в уставный капитал", - сказал он, отвечая на вопрос об увеличении финансирования подготовки к Универсиаде. По словам Терешкова, сумма финансирования спортивной статьи увеличилась с 6,1 млрд рублей в первом чтении до 9,75 млрд руб. в окончательном.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области при окончательном принятии бюджета во вторник увеличили расходы по статье "Физкультура и спорт", в которую входит финансирование подготовки к Универсиаде-2023, до почти 10 млрд руб. с 6,1 млрд рублей, заложенных в первом чтении. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета по бюджету, финансам и налогам регионального Заксобрания Владимир Терешков.

Накануне исполком WADA единогласно принял решение лишить соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. Между тем, Универсиаду в Екатеринбурге планируется провести в 2023 году.

Отвечая на вопрос журналистов о том, как отразится решение WADA на выделении бюджетных средств на подготовку к Универсиаде, председатель свердловского Законодательного собрания Людмила Бабушкина сказала, что сейчас вопрос комментировать рано. "Я сейчас остерегусь комментировать этот вопрос, потому что решение окончательно еще не принято. Я очень надеюсь, что Универсиада все-таки будет, и будет подводиться в Екатеринбурге", - сказала она.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля 2018 года на исполкоме FISU. Россия примет летнюю Универсиаду во второй раз. В предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.