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Сотрудника полиции задержали в ХМАО по подозрению в хранении наркотиков

У него изъяли более 20 пакетиков с наркотиками

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 декабря. /ТАСС/. Сотрудники управления собственной безопасности УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре совместно с сотрудниками ФСБ задержали полицейского, подозреваемого в хранении наркотиков. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"Сегодня сотрудники собственной безопасности совместно с коллегами из ФСБ задержали оперуполномоченного в Сургуте по подозрению в хранении наркотиков. У него было изъято более 20 пакетиков с наркотиками. Их точный вес определяется", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, сотрудник пришел на работу в УМВД после расформирования ФСКН. "В отношении задержанного сотрудника и его непосредственных руководителей назначена служебная проверка, по результатам которой виновный сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - добавила она.

Она уточнила, что задержан сотрудник подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. "В одном из пакетиков - массой более 1,5 грамма - экспертиза определила гашиш. Кроме того, во время обыска по месту жительства у подозреваемого также обнаружены наркотики", - пояснила представитель пресс-службы регионального управления МВД.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ, в отношении сотрудника полиции возбуждено дело по ч. 3 ст. 30 п. "б" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на сбыт наркотиков, совершенное с использованием своего служебного положения"). "Подозреваемый намеревался сбыть наркотики неопределенному кругу лиц в Сургуте массой не менее 1,58 грамма. Однако был задержан", - сказал собеседник.

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РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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