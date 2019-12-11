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Аукцион на создание комплекса по обращению с ядерным топливом для ПО "Маяк" не состоялся

Предприятие ранее объявило конкурс на создание комплекса на сумму 2 млрд рублей
На ПО "Маяк" Илья Яковлев/ТАСС
Описание
На ПО "Маяк"
© Илья Яковлев/ТАСС

ТАСС, 11 декабря. Аукцион на выполнение работ по созданию комплекса по обращению с отработавшим ядерным топливом реакторов АМБ ("Атом мирный большой") челябинского производственного объединения "Маяк" (Озерск, Челябинская область), входящего в ГК "Росатом", не состоялся. Единственная заявка признана не соответствующей требованиям аукциона, говорится в материалах на сайте госзакупок.

В ноябре ПО "Маяк" объявило конкурс на создание комплекса по обращению с ОЯТ на сумму 2 млрд рублей. По итогам аукциона заявку подал единственный участник - ФГУП "Горно-химический комбинат" (ФГУП "ГХК").

"Единая аукционная комиссия рассмотрела единственную заявку на участие в аукционе и документы, направленные оператором электронной площадки, на соответствие требованиям <...> №44-ФЗ и требованиям, установленным в документации об электронном аукционе, и приняла решение: не соответствует", - говорится в протоколе. В соответствии с материалами госзакупки, предметом контракта должно было стать создание комплекса по обращению с отработавшим ядерным топливом реакторов АМБ, начатое в 2012 году. Организатором закупки выступает ГК по атомной энергии "Росатом", заказчиком - ПО "Маяк".

Заявка была отклонена, так как лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору дает ФГУП "ГХК" право заниматься необходимой по госконтракту деятельностью только на территории самого предприятия, тогда как в требованиях аукциона работы требуется выполнять на площадке ПО "Маяк".

В феврале сообщалось, что ПО "Маяк" планирует в 2024 году начать переработку ОЯТ реакторов АМБ с Белоярской АЭС.

ПО "Маяк", входящее в ГК "Росатом", является ведущим предприятием ядерного оружейного комплекса России, где реализуются уникальные научно-технические направления, в том числе регенерация отработавшего ядерного топлива, производство и переработка источников ионизирующих излучений для медицины и промышленности, разработка и изготовление на новых принципах систем контроля параметров и управления производством. Является градообразующим предприятием города Озерска в Челябинской области.

Теги
РоссияЧелябинская область
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