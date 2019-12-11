Суд арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве двух девушек в Екатеринбурге

"Суд постановил избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть по 8 февраля 2020 года включительно", - сказал судья.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца, до 8 февраля 2020 года, обвиняемого в убийстве двух девушек в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

26 августа 2018 года были обнаружены одна застреленная и одна раненая девушки. Раненая впоследствии умерла в больнице. Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ ("Убийство"). Над раскрытием преступления работали следователи регионального следственного управления СК РФ и сотрудники уголовного розыска ГУ МВД РФ по Свердловской области. В октябре 2019 года матери погибших пришли на личный прием к председателю СК РФ Александру Бастрыкину и пожаловались на волокиту, глава ведомства тогда поручил в кратчайшие сроки разобраться в ситуации.

Обвиняемый был задержан в начале недели. Мужчине 34 года, он работает инженером-конструктором на Машиностроительном заводе имени М. И. Калинина. В ходе обыска в его квартире изъяты многочисленные составные части оружия, в том числе компоненты пневматического оружия, которые могли быть использованы при совершении преступления. Обвиняемый дал признательные показания после проверки на полиграфе.

По предварительным данным, к стрельбе по людям мужчина начал готовиться примерно за месяц до преступления - снимал территорию при помощи квадрокоптера, испытывал оружие.