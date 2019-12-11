Жильцы дома, поврежденного от хлопка газа в Тюмени, вернутся в свои квартиры к Новому году

ТЮМЕНЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Жильцы многоквартирного дома в Тюмени, где в субботу произошел хлопок газа, вернутся в свои квартиры к Новому году, сообщила в среду ТАСС представитель компании-застройщика "ТДСК" Елена Талипова.

"Несмотря на то, что компания-застройщик уже юридически не несет ответственности за данный дом, так как в свое время он был благополучно сдан и введен в эксплуатацию, руководством принято решение произвести на данном объекте все необходимые восстановительные работы за свой счет. Пострадали в основном места общего пользования и квартиры на первом этаже: будем восстанавливать подъезд, менять лифт, его сильно покорежило, на днях привезут из Белоруссии, восстановим полностью фасад и тепловой контур здания, коммуникации и инженерные сети. Мы можем с уверенностью говорить, что все жильцы пострадавшего дома Новый год встретят в своих квартирах", - сказала Талипова.

По информации представителя застройщика, предварительный размер причиненного ущерба составляет около 10 млн рублей. После проведения всех восстановительных работ подрядной организации в судебном порядке будут предъявлены претензии о возмещении затрат.

В городской администрации уточнили, что в четырехэтажном доме прописаны 11 человек. После произошедшего всем было предложено временно въехать в гостиницу "Колос". Этой возможностью пока воспользовался один человек, остальные разместились у родственников.

В субботу, 7 декабря, в квартире на первом этаже четырехэтажного жилого дома на улице Павла Шарова в Тюмени произошла утечка бытового газа. После этого вечером при проведении работ сотрудником газовой службы произошел хлопок газа, мужчина скончался на месте. Трое жителей дома получили ожоги и были доставлены в больницу областного центра.