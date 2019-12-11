Двух бывших сотрудников администрации Челябинска подозревают во взяточничестве

ЧЕЛЯБИНСК, 11 декабря. /ТАСС/. Сотрудники следственных органов СК РФ по Челябинской области возбудили уголовное дело о получении взятки в отношении двух бывших сотрудников администрации областного центра. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ведомства.

Ранее источники ТАСС сообщали, что фигурантом уголовного дела стал бывший мэр Челябинска Евгений Тефтелев.

"Возбуждено уголовное дело в отношении двух бывших сотрудников администрации города Челябинска, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемые в период исполнения должностных обязанностей получили взятку в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов. Источник ТАСС, близкий к следствию, сообщал, что дело может быть связано с злоупотреблениями при строительстве детских садов в Челябинске. Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что Тефтелев находится на допросе в Челябинске.

С должности заместителя губернатора Тефтелев был уволен в конце апреля 2019 года. С августа 2015 года по ноябрь 2018 года Тефтелев был главой Челябинска.