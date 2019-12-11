"Рособоронэкспорт" и "Курганмашзавод" заключили мировое соглашение по иску на 5 млрд руб.

ТАСС, 11 декабря. "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") и "Курганмашзавод" (КМЗ, также структура Ростеха) заключили мировое соглашение по иску о взыскании более 5,3 млрд рублей с КМЗ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Курганмашзавода".

10 декабря стало известно, что Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску "Рособоронэкспорта".

"Заключено мировое соглашение, долг реструктуризирован на несколько ближайших лет. Это положительно скажется на работе завода, позволит ему выполнять договорные обязательства в рамках поставки продукции специального назначения, а также наращивать объемы производства гражданской техники в рамках диверсификации производства", - уточнили в пресс-службе.

Арбитражный суд Москвы 26 апреля зарегистрировал иск "Рособоронэкспорта" к КМЗ о взыскании с завода более 5,3 млрд рублей. Соответствующая информация размещена в картотеке арбитражных дел на сайте суда. Госкорпорация "Ростех" объяснила иск действиями, связанными с нормализацией работы завода.

"Курганмашзавод" - одно из крупнейших в РФ предприятий военно-промышленного комплекса, единственный в РФ завод, выпускающий боевые машины пехоты, которые состоят на вооружении армий почти 30 стран. Помимо военной техники, предприятие производит гусеничные вездеходы, лесопромышленные машины, колесные погрузчики, мини-тракторы, автоприцепы, а также оборудование для нефтегазовой отрасли. КМЗ находится в сложном финансовом положении и обременен долгами, в 2019 году перешел под контроль Ростеха и вошел в состав холдинга "Высокоточные комплексы".