В похищенном из торгового центра в Югре банкомате находилось более 6 млн рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 декабря. /ТАСС/. Полиция ищет похитителей банкомата из торгового центра "Мега" в городе Мегионе в Ханты-Мансийском автономном округе. В банкомате находилось более шести млн рублей, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

Ранее в пресс-службе УМВД по Югре ТАСС сообщали, что в среду утром в Мегионе из торгового центра "Мега" неизвестные вынесли банкомат одного из кредитных учреждений. Сумма денег, заложенных в него, не озвучивалась.

"В банкомате находилось чуть больше шести млн рублей. Банкомат стоял в таком месте, где его камеры не охватывают, на выходе. Неизвестных, совершивших кражу банкомата, ищут", - сказал собеседник агентства.

По его словам, возбуждено дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ. ("Кража").

Как уточнил источник ТАСС в силовых структурах региона, банкомат принадлежит Газпромбанку.