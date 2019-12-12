Вредные выбросы в Магнитогорске планируется сократить на 20% за два года

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 12 декабря. /ТАСС/. Выбросы вредных веществ в воздух Магнитогорска планируется сократить за два года на 20%, сообщил в четверг журналистам глава города Сергей Бердников.

Челябинская область - крупный промышленный центр. При неблагоприятных метеорологических условиях выбросы в атмосферу с предприятий региона зачастую приводят к превышению предельно допустимой концентрации вредных веществ (фенола, диоксида азота, формальдегида).

"Мы должны за два года сократить на 20% все выбросы в целом по всем направлениям. Я хочу сказать, что Магнитогорский металлургический комбинат является не единственным источником загрязнения, есть еще автомобили, иные предприятия. Но все в комплексе работают, и это движение есть", - сказал глава города.

Ранее сообщалось, что власти региона совместно с предприятиями планируют снизить объем выбросов вредных веществ в атмосферу в Челябинске на 38,77% за пять лет. Магнитогорск - второй по величине город в Челябинской области, население - около 416 тыс. человек.