Летевший в Екатеринбург самолет вынужденно сел в Тюмени из-за сильного ветра

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс из Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) в Екатеринбург, совершил в четверг вынужденную посадку в аэропорту Тюмени из-за сильного ветра в пункте назначения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

По данным синоптиков, 12 декабря в Екатеринбурге ожидается ветер с порывами до 12 м/с.

"Рейс UT-111 Сургут - Екатеринбург ушел на запасной аэродром в Тюмень из-за сложных метеоусловий (сильный боковой ветер)", - сказали в пресс-службе.

Согласно данным на сайте аэропорта Сургута, самолет вылетел из пункта отправки в 07:15 (05:15 мск), в Екатеринбурге должен был сесть в 09:45 (07:45 мск).