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Самолет, летевший из Москвы в Челябинск, сел в Екатеринбурге из-за сложных метеоусловий

По данным ГУ МЧС по Челябинской области, 12 декабря скорость ветра в регионе составит 6-11 м/с, днем - до 17 м/с

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Самолет, выполнявший рейс по маршруту Москва - Челябинск, из-за сложных метеоусловий совершил в четверг посадку в аэропорту Екатеринбурга. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Кольцово.

"Рейс S7-8991 [по маршруту] Москва - Челябинск прибыл в Кольцово из-за сложных метеоусловий в аэропорту прибытия", - сказал собеседник агентства.

Согласно оперативному прогнозу ГУ МЧС по Челябинской области, 12 декабря в регионе ветер 6-11 м/с, днем местами порывы до 17 м/с.

Ранее в четверг в пресс-службе аэропорта сообщили, что самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс из Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в Тюмени из-за сильного ветра в пункте назначения.

Теги
РоссияСвердловская областьЧелябинская область
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