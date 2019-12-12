Самолет, вынужденно севший в Тюмени, вылетел в аэропорт назначения

ТЮМЕНЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс из Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) в Екатеринбург и вынужденно севший в Тюмени из-за сильного ветра в аэропорту Кольцово, вылетел в пункт назначения. Об этом сообщили ТАСС в справочной службе аэропорта Рощино.

"Из-за сложных метеоусловий в "Кольцово", а именно сильного бокового ветра, сегодня в тюменском Рощино приземлился самолет авиакомпании Utair, совершавший рейс Сургут- Екатеринбург. Изначально он должен был совершить посадку в Кольцово в 09:45 (07:45 мск). Задержка составила два часа. В 11:50 (09:50 мск) борт данной авиакомпании благополучно вылетел в аэропорт назначения", - сказали в справочной аэропорта "Рощино".

По данным синоптиков, 12 декабря в Екатеринбурге ожидается ветер с порывами до 12 м/с.