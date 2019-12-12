Новый пожарный автомобиль для работы на крайнем севере создали в Курганской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Новый пожарный автомобиль для тушения пожаров в условиях экстремально низких температур создали на Варгашинском заводе противопожарного и специального оборудования совместно с учеными Академии государственной противопожарной службы МЧС России. Об этом сообщила в четверг пресс-служба предприятия.

Автомобильный комплекс способен не только тушить пожары в сильный мороз, но и обеспечивать работоспособность рукавных систем других пожарных автомобилей. Авторы назвали разработку "Гефест".

"Варгашинские конструкторы совместно с учеными Академии государственной противопожарной службы МЧС России готовят к приемке государственной комиссией одну из опытно-конструкторских разработок - автомобиль для тушения пожаров в условиях экстремально низких температур. <…> Базовое шасси высокой проходимости специально доработано производителем для возможной эксплуатации в условиях температур до минус 50 градусов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в автомобиле есть энергетическая установка, которая может обогревать до двух сторонних рукавных систем, не допуская их обмерзания при тушении крупных затяжных пожаров в суровых климатических условиях Крайнего Севера. Также вода в цистерне нагревается автономным подогревателем. Уточняется, что новая пожарная автоцистерна на шасси "Камаз" предназначена для доставки личного состава к месту тушения пожара и проведения спасательных работ, в том числе особой важности в многоэтажных зданиях и сооружениях.