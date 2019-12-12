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В исправительном учреждении в Югре от ножевого ранения погиб осужденный

Возбуждено уголовное дело

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 декабря. /ТАСС/. Осужденный скончался в исправительном учреждении в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра), возбуждено дело, сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"Утром 10 декабря в одном из помещений лечебно-исправительного учреждения №17 (Сургут) обнаружено тело 41-летнего осужденного. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Следствием проверяются все версии произошедшего", - говорится в сообщении.

Следователи в настоящее время допрашивают работников исправительного учреждения и заключенных. В ходе расследования будут проведены генетическая и медико-криминалистическая экспертизы, а также дана правовая оценка действиям либо бездействию должностных лиц исправительного учреждения, ответственных за осуществление контроля в отношении осужденных и за обеспечение их безопасности.

Как пояснил ТАСС источник в силовых ведомствах региона, мужчина погиб от ножевого ранения. "У него обнаружено ножевое ранение в области груди", - сказал он, не уточнив обстоятельств произошедшего.

В пресс-службе УФСИН по ХМАО ТАСС добавили, что прибывшие в колонию медики не смогли ему помочь. "Прибывшие на место врачи бригады скорой помощи констатировали смерть осужденного. По данному факту УФСИН РФ по ХМАО проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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