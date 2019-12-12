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Курганский университет будет выпускать инженеров медоборудования и аппаратуры

Набор начнется с 2020 года по запросу центра имени Илизарова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Курганский государственный университет (КГУ) впервые начнет выпускать инженеров медицинского оборудования и аппаратуры. Набор обучающихся начнется с 2020 года по запросу Российского научного центра "Восстановительная травматология и ортопедия" имени академика Илизарова, сообщила в четверг пресс-служба вуза.

Ранее губернатор региона Вадим Шумков анонсировал на своей странице в Instagram постепенную переориентацию системы подготовки кадров в КГУ под реальные потребности экономики. Он подчеркнул, что вуз должен готовить для области инженеров, технологов, IT-специалистов. Сейчас уже увеличен набор на технические специальности, в учебный процесс включаются производственные компании. Также здесь планируют создать IT-институт.

"В КГУ в 2020 году впервые будет открыт набор абитуриентов по программе магистратуры на направление "Организация и управление наукоемкими производствами" (направленность "Медицинское оборудование и аппаратура"). Новое направление появилось в университете по запросу Российского научного центра "Восстановительная травматология и ортопедия" имени академика Илизарова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вуз будет приглашать на лекции практикующих специалистов, а обучение будет строиться по практико-ориентированному принципу.

"Специалисты <…> будут обладать знаниями по устройству типового медицинского оборудования и аппаратуры, принципов его обслуживания, инструментальных методов исследования структуры и функций организма, физических основ самого процесса медицинской диагностики, у них будут сформированы умения координировать, конструировать, руководить технологическим процессами", - уточняют в пресс-службе.

Теги
РоссияКурганская областьШумков, Вадим Михайлович
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