{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Новая арт-галерея в Екатеринбурге откроется выставкой художника из Санкт-Петербурга

По словам арт-директора галереи "Стены" Марины Линкер, многие произведения Николая Блохина, представленные в экспозиции, нигде в мире раньше не демонстрировались

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Новая арт-галерея "Стены" в центре Екатеринбурга откроется выставкой художника из Санкт-Петербурга Николая Блохина, который дважды получал художественные награды международных конкурсов. Об этом в четверг сообщила арт-директор галереи Марина Линкер на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"Мы открываем новую арт-галерею уникальной выставкой уникального художника из Санкт-Петербурга Николая Блохина. Арт-галерея "Стены" - это новое художественное пространство в центре Екатеринбурга с уникальной выставочно-образовательной программой. Основная задача галереи - представлять зрителю творчество самых известных и интересных художников России, зачастую представленные выставки будут проходить впервые. В экспозиции у нас представлено 44 работы Блохина - от маленького формата до трехметровых полотен, многие произведения абсолютно новые, которые зритель еще не видел нигде в мире", - сказала Линкер.

По ее словам, новая галерея специализируется на современной классике, экспозиции будут обновляться раз в два месяца. В планах руководства галереи представить работы художников из Татарстана, Башкортостана и Омска.

"Николай Блохин - единственный в России художник, который завоевал две престижные награды американских конкурсов - "Общество художников-портретистов Америки" и "Американская ассоциация художников-портретистов". Ни одному российскому художнику до Николая Блохина не удавалось пройти даже отборочный этап", - добавила арт-директор галереи.

По словам начальника отдела профессионального искусства и художественного образования министерства культуры Свердловской области Веры Литовских, новое арт-пространство необходимо Екатеринбургу. "На сегодняшний день выставочных пространств недостаточно для такого крупного и насыщенного культурной жизнью, как Екатеринбург. Сейчас в городе действует только девять галерей, конечно, этого недостаточно, поэтому появление новой арт-галереи - это очень нужное и востребованное дело", - сказала Литовских.

В арт-галерее "Стены" планируется проводить мастер-классы и встречи с современными художниками, добавил учредитель галереи Алексей Дикушин. "Я уверен, что наша галерея будет востребована среди горожан и представителей искусства. Мы планируем заниматься не только выставками, но и образованием художников, планируем проведение мастер-классов для детей и взрослых", - отметил он.

О художнике

Николай Блохин - художник из Санкт-Петербурга, мастер портрета. Блохина отличает виртуозное мастерство рисунка в его классическом понимании. Его работы выставляются в российских музеях, а также в галереях Чехии, Китая, США. Также его картины находятся в частных коллекциях России, Голландии, США, Финляндии, Китая, Италии, Франции, Англии, Испании, Германии, Австралии и Японии.

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
Экс-главу Челябинска Тефтелева арестовали по делу о взятке
Бывшего чиновника заключили под стражу до 11 февраля 2020 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС