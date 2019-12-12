Новая арт-галерея в Екатеринбурге откроется выставкой художника из Санкт-Петербурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Новая арт-галерея "Стены" в центре Екатеринбурга откроется выставкой художника из Санкт-Петербурга Николая Блохина, который дважды получал художественные награды международных конкурсов. Об этом в четверг сообщила арт-директор галереи Марина Линкер на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"Мы открываем новую арт-галерею уникальной выставкой уникального художника из Санкт-Петербурга Николая Блохина. Арт-галерея "Стены" - это новое художественное пространство в центре Екатеринбурга с уникальной выставочно-образовательной программой. Основная задача галереи - представлять зрителю творчество самых известных и интересных художников России, зачастую представленные выставки будут проходить впервые. В экспозиции у нас представлено 44 работы Блохина - от маленького формата до трехметровых полотен, многие произведения абсолютно новые, которые зритель еще не видел нигде в мире", - сказала Линкер.

По ее словам, новая галерея специализируется на современной классике, экспозиции будут обновляться раз в два месяца. В планах руководства галереи представить работы художников из Татарстана, Башкортостана и Омска.

"Николай Блохин - единственный в России художник, который завоевал две престижные награды американских конкурсов - "Общество художников-портретистов Америки" и "Американская ассоциация художников-портретистов". Ни одному российскому художнику до Николая Блохина не удавалось пройти даже отборочный этап", - добавила арт-директор галереи.

По словам начальника отдела профессионального искусства и художественного образования министерства культуры Свердловской области Веры Литовских, новое арт-пространство необходимо Екатеринбургу. "На сегодняшний день выставочных пространств недостаточно для такого крупного и насыщенного культурной жизнью, как Екатеринбург. Сейчас в городе действует только девять галерей, конечно, этого недостаточно, поэтому появление новой арт-галереи - это очень нужное и востребованное дело", - сказала Литовских.

В арт-галерее "Стены" планируется проводить мастер-классы и встречи с современными художниками, добавил учредитель галереи Алексей Дикушин. "Я уверен, что наша галерея будет востребована среди горожан и представителей искусства. Мы планируем заниматься не только выставками, но и образованием художников, планируем проведение мастер-классов для детей и взрослых", - отметил он.

О художнике

Николай Блохин - художник из Санкт-Петербурга, мастер портрета. Блохина отличает виртуозное мастерство рисунка в его классическом понимании. Его работы выставляются в российских музеях, а также в галереях Чехии, Китая, США. Также его картины находятся в частных коллекциях России, Голландии, США, Финляндии, Китая, Италии, Франции, Англии, Испании, Германии, Австралии и Японии.