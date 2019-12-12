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В Когалыме появится филиал Русского музея

Директор музея Владимир Гусев сообщил, что с таким предложением выступил президент и совладелец компании "Лукойл" Вагит Алекперов

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Филиал Русского музея (Санкт-Петербург) появится в Когалыме. Об этом сообщил журналистам в четверг после заседания попечительского совета музея в Москве его директор Владимир Гусев.

"Вагит Юсуфович (Алекперов, президент и совладелец "Лукойл" - прим. ТАСС) предложил сделать филиал Русского музея в Когалыме. Мы готовы, у нас наработана практика, работают филиалы Русского музея и в России, и за рубежом, и электронные, и в реальном времени и пространстве", - сказал Гусев.

Ранее в Когалыме открылся филиал Малого театра. Строительство новой сцены велось два года в рамках пятистороннего соглашения между Министерством культуры РФ, Малым театром, правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, компанией "Лукойл" и администрацией Когалыма.

Русский музей, обладающий наиболее полной коллекцией отечественного искусства из более 400 тыс. произведений тысячелетнего периода, с Х по ХХI век, выступает также как авторитетный научно-исследовательский, реставрационно-хранительский и методический центр, курирующий работу всех художественных музеев страны.

Теги
РоссияАлекперов, Вагит ЮсуфовичХанты-Мансийский автономный округ
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