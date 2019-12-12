Умер гендиректор Свердловского театра музыкальной комедии Михаил Сафронов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор Свердловского театра музыкальной комедии Михаил Сафронов умер в четверг в возрасте 70 лет. Об этом ТАСС сообщил его заместитель Игорь Лейфель.

"[Сафронов] скончался сегодня в Москве в гостинице. Сейчас там работают скорая помощь и полиция", - сказал Лейфель.

Михаил Сафронов - заслуженный работник культуры РФ, почетный гражданин Свердловской области. Возглавлял театр музыкальной комедии с 1999 года. Являлся председателем Свердловского отделения Союза театральных деятелей РФ.

Свердловский театр музыкальной комедии был открыт в 1933 году. За 86 лет в театре было показано 87 мировых премьер, в его коллекции порядка 20 "Золотых масок".