Власти Кургана раздадут новогодние ели семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Курганские семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, получат ели к Новому году, городские власти передали для этого 220 деревьев в Центр семьи, сообщает пресс-служба администрации.

"Для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подготовлены новогодние ели. 220 елей передано в Центр семьи", - говорится в сообщении. Отмечается, что еще 180 деревьев будут переданы детским садам и школам.

Также для детей с ограниченными возможностями здоровья в детских учреждениях пройдут елки главы города. На них порядка 2 тыс. человек получат подарки, причем для маленьких курганцев с сахарным диабетом будут предусмотрены специальные подарки.

"Каждый из нас ждет наступления Нового года, потому что это всегда надежда на что-то новое, светлое и доброе. И каждый из нас обязательно верит в чудо. Давайте все вместе сделаем так, чтобы горожане радовались наступающему Новому году", - передает пресс-служба слова главы Кургана Андрея Потапова.

В городе появятся "поющие автобусы"

Автобусы с артистами и музыкантами - так называемые "поющие автобусы" - будут курсировать в канун и после Нового года в Кургане, сообщили также в пресс-службе.

"Еще одним приятным сюрпризом для горожан и гостей Кургана станут "поющие автобусы". Автобусы <…> с артистами и музыкантами будут курсировать по городу 28 и 29 декабря, 4 и 5 января", - говорится в сообщении.

Также с 24 декабря на площади имени Ленина начнут свою работу новогодние ярмарки, где выступят творческие делегации муниципальных районов региона. За полчаса до боя курантов курганцам и гостям города предлагают принять участие в праздничном забеге Дедов Морозов.

Кроме того, на центральной площади в этом году можно будет поиграть в керлинг.