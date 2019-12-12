Власти Югры взыскивают почти 200 млн рублей с семей, получивших поддержку в покупке жилья

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 декабря. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры обратились в суд с исками о взыскании около 195 млн рублей с 329 семей, проживающих в регионе и ранее получивших компенсацию процентной ставки по региональным жилищным программам. Иски поданы после того, как выяснилось, что семьи при подаче заявки скрыли наличие у них квартир в собственности, сообщили ТАСС в четверг в региональном департаменте общественных и внешних связей Югры.

Согласно документам на сайте Ипотечного агентства Югры, обязательное условие предоставления из регионального бюджета компенсации процентной ставки по ипотеке - отсутствие у граждан жилья в собственности. Ранее генеральный директор Ипотечного агентства Югры Евгений Чепель пояснил ТАСС, что количество участников программ - более 12 тыс., а заявки на предоставление из регионального бюджета компенсации процентной ставки по ипотеке семьи подают более шести лет. При этом возможность запросить сведения из Единого государственного реестра появилась у властей только в 2016 году. В результате Ипотечное агентство Югры проверяло участников жилищных программ только после получения ими права на субсидию.

"Предъявлены 329 требований о возврате компенсации на сумму порядка 195 млн рублей. После получения претензии или обращения в суд 77 семей вернули компенсацию полностью на сумму 37,7 млн рублей. Еще по 252 семьям ведется претензионно-исковая работа, в результате 74 семьи из них частично вернули 7,1 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, 386 семьям требования о возврате компенсации не будут предъявлены. В частности, по 90 семьям истек срок исковой давности, а по 296 установлена нуждаемость в жилом помещении на дату заключения трехстороннего соглашения о компенсации части процентной ставки либо факт сокрытия информации об ухудшении жилищных условий в течение пяти лет, предшествующих постановке на учет.

В свою очередь губернатор Югры Наталья Комарова в четверг в ходе встречи с участниками региональных жилищных программ сообщила, что ключевая причина подачи исков в суд - вернуть средства, незаконно выданные семьям. "Базовая причина одна - оказание мер государственной поддержки тем молодым семьям, которые являются нуждающимися. Этот фактор - основной для всех случаев, когда мы рассматриваем введение мер государственной поддержки. В большинстве случаев суды не находят нарушений со стороны Ипотечного агентства Югры", - отметила глава региона.

Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова заявила, что с некоторыми гражданами дошла до Верховного суда, но суды всех инстанций оставили решение в пользу властей региона. "В своем заявлении ответчики указывали, что не имеют на праве собственности или по социальному найму на территории Югры и других регионов жилых помещений. При постановке на учет ответчики скрыли факт наличия жилых помещений в собственности на территории других субъектов РФ", - привела выдержку из решений судов Стребкова, добавив, что власти региона изначально давали возможность гражданам добровольно в заявлении указать, имеют ли они жилье в стране.