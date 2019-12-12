Воспитанники детсада в Ханты-Мансийске заболели сальмонеллезом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 декабря. /ТАСС/. Сальмонеллез выявили в детском саду Ханты-Мансийска, где произошло массовое заболевание острой кишечной инфекцией. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

"Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура по поручению прокурора автономного округа Евгения Ботвинкина организовала проверку по факту массового заболевания сальмонеллезом воспитанников детского сада №15 "Страна чудес", - говорится в сообщении.

К проверке привлечены специалисты в сфере эпидемиологии, здравоохранения и образования.

В четверг ТАСС в пресс-службе регионального департамента здравоохранения сообщили, что в детском саду "Страна чудес" зарегистрировано 63 случая заболеваемости острой кишечной инфекцией, учреждение закрыто на карантин. Трое детей находятся на лечении в стационаре. Тяжелых заболевших нет.

Все остальные образовательные учреждения города работают в прежнем режиме. Региональное управление СК организовало проверку.