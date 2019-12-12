{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Воспитанники детсада в Ханты-Мансийске заболели сальмонеллезом

Сейчас детский сад "Страна чудес" закрыт на карантин

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 декабря. /ТАСС/. Сальмонеллез выявили в детском саду Ханты-Мансийска, где произошло массовое заболевание острой кишечной инфекцией. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

"Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура по поручению прокурора автономного округа Евгения Ботвинкина организовала проверку по факту массового заболевания сальмонеллезом воспитанников детского сада №15 "Страна чудес", - говорится в сообщении.

К проверке привлечены специалисты в сфере эпидемиологии, здравоохранения и образования.

В четверг ТАСС в пресс-службе регионального департамента здравоохранения сообщили, что в детском саду "Страна чудес" зарегистрировано 63 случая заболеваемости острой кишечной инфекцией, учреждение закрыто на карантин. Трое детей находятся на лечении в стационаре. Тяжелых заболевших нет.

Все остальные образовательные учреждения города работают в прежнем режиме. Региональное управление СК организовало проверку.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
Реклама на ТАСС
Власти Югры взыскивают почти 200 млн рублей с семей, получивших поддержку в покупке жилья
Эти семьи при подаче заявки скрыли наличие у них квартир в собственности
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС