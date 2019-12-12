Тренер, уволенная в Магнитогорске за интимные фото и проигравшая суд, подала апелляцию

ЧЕЛЯБИНСК, 12 декабря. /ТАСС/. Тренер детско-юношеского центра "Максимум" Екатерина Конопенко (Челябинская область), уволенная из-за размещенных в интернете фотографий, на которых она изображена в обнаженном виде, и проигравшая процесс о восстановлении на работе, подала апелляционную жалобу в Челябинский областной суд.

"Сегодня я наконец-то подала апелляцию на решение суда первой инстанции. Печатный протокол суд готовил целый месяц, вместо положенных трех дней. Полностью готов был только 3 декабря. Поэтому мы с юристами вынуждены были составить лишь краткий вариант апелляции из-за сжатых сроков. Соответственно, обязательно будут вноситься еще и дополнения", - сообщила Конопенко ТАСС.

Она уточнила, что жалоба подана в Челябинский областной суд. В ней тренер просит отменить решение Правобережного районного суда Магнитогорска, который в начале ноября отказал восстановить ее на работе.

Ранее прокуратура Челябинской области сообщала, что руководство детско-юношеского центра "Максимум" уволило тренера из-за размещенных в соцсети "Вконтакте" фотографий 19-летней давности, на которых она изображена в обнаженном виде. Конопенко сообщила ТАСС, что в 2000 году принимала участие в фотосъемках в рамках культурного художественного проекта. По ее словам, фотографии позже были размещены кем-то в интернете.