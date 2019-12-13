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Уральский промышленный кластер может войти в реестр Минпромторга в 2020 году

Включение в реестр промышленных кластеров ведомства позволит претендовать на господдержку в виде субсидирования из федерального бюджета

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Уральский электрохимический комбинат (УЭХК) ожидает, что созданный совместно с научно-производственным объединением "Центротех" Уральский промышленный кластер будет включен в реестр промышленных кластеров Министерства промышленности и торговли РФ в 2020 году, сообщил ТАСС генеральный директор УЭХК Александр Белоусов.

Включение в реестр Минпромторга позволит Уральскому промышленному кластеру претендовать на господдержку в виде субсидирования из федерального бюджета на возмещение до 50% понесенных затрат и другие льготы.

"Мы подали наши документы на подпись губернатору Свердловской области [Евгению Куйвашеву], сейчас ждем его подписи, как он согласует, мы подадим на регистрацию. В следующем году ожидаем [регистрацию]", - сказал Белоусов.

УЭХК и "Центротех" (предприятия Топливной компании Росатома "ТВЭЛ", г. Новоуральск, Свердловская область) учредили Уральский промышленный кластер (УПК) в 2019 году. За кластером будет закреплен пул ключевых компетенций, необходимых для развития машиностроительного комплекса Свердловской области и производственной кооперации предприятий по перспективным производственным направлениям, в том числе в области импортозамещения. На первом этапе реализации проекта в состав УПК войдут промышленные предприятия Новоуральска.

АО "УЭХК" входит в разделительно-сублиматный комплекс Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Сегодня в АО "УЭХК" сосредоточено 48% российских и 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана, что позволяет обеспечивать исполнение более 80% экспортных заказов по обогащению урана, размещаемых в России.

ТВЭЛ объединяет предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, обеспечивает ядерным топливом 78 энергетических реакторов в 15 странах мира, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота.

Теги
РоссияСвердловская область
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