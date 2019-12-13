Совместные учения артиллерии и разведчиков собрали более 2,8 тыс. военных на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Свыше 2,8 тыс. тысяч военнослужащих подразделений артиллерии и разведки Центрального военного округа (ЦВО) провели комплексные учения в рамках единого дня разведывательно-ударных действий, прошедших на полигонах Свердловской, Челябинской и Курганской областей, сообщила в пятницу пресс-служба округа.

"Военнослужащим ЦВО предстояло создать объединенную систему средств воздушной и артиллерийской разведки. При этом в разведывательный комплекс были включены расчеты комплекса разведки управления и связи (КРУС) "Стрелец", беспилотных летательных аппаратов (БЛА) и средства поражения - дивизионы реактивной и ствольной артиллерии", - говорится в сообщении пресс-службы.

Выстроенная система обеспечила идентификацию и вычисление координат целей, а также передачу данных на командные пункты артиллерии в онлайн-режиме.

"Также в ходе учения военнослужащие артиллерийских подразделений сдали нормативы по глазомерной оценке отклонений разрывов при пристрелке цели и ее поражения, а также по определению координат целей на местности", - добавили в пресс-службе.

Всего к учению привлекалось свыше 2,8 тыс. военнослужащих подразделений артиллерии, войсковой и артиллерийской разведки, расчетов БЛА "Орлан-10" и служб обеспечения.