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Совместные учения артиллерии и разведчиков собрали более 2,8 тыс. военных на Урале

Маневры прошли на полигонах Свердловской, Челябинской и Курганской областей
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© Пресс-служба ЦВО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Свыше 2,8 тыс. тысяч военнослужащих подразделений артиллерии и разведки Центрального военного округа (ЦВО) провели комплексные учения в рамках единого дня разведывательно-ударных действий, прошедших на полигонах Свердловской, Челябинской и Курганской областей, сообщила в пятницу пресс-служба округа.

"Военнослужащим ЦВО предстояло создать объединенную систему средств воздушной и артиллерийской разведки. При этом в разведывательный комплекс были включены расчеты комплекса разведки управления и связи (КРУС) "Стрелец", беспилотных летательных аппаратов (БЛА) и средства поражения - дивизионы реактивной и ствольной артиллерии", - говорится в сообщении пресс-службы.

Выстроенная система обеспечила идентификацию и вычисление координат целей, а также передачу данных на командные пункты артиллерии в онлайн-режиме.

"Также в ходе учения военнослужащие артиллерийских подразделений сдали нормативы по глазомерной оценке отклонений разрывов при пристрелке цели и ее поражения, а также по определению координат целей на местности", - добавили в пресс-службе.

Всего к учению привлекалось свыше 2,8 тыс. военнослужащих подразделений артиллерии, войсковой и артиллерийской разведки, расчетов БЛА "Орлан-10" и служб обеспечения.

Теги
РоссияКурганская областьСвердловская областьЧелябинская область
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