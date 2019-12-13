Евкуров проинспектировал танковый полигон Чебаркуль в Челябинской области

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров проверил состояние объектов полигона Чебаркуль и организацию боевой подготовки в танковой дивизии в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа (ЦВО). Об этом журналистам сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, замминистра осмотрел основные объекты полигона - танкодром, войсковое стрельбище, объекты административно-хозяйственной зоны, мастерскую учебного оборудования, места проживания личного состава и другие.

Также Евкуров проверил объекты инфраструктуры военного городка и плановость и качество проведения занятий по боевой подготовке в частях и подразделениях танковой дивизии.

"Мероприятия боевой подготовки в подразделениях дивизии проводятся в соответствии с планом, на хорошем организационном уровне. Состояние и укомплектованность объектов полигона, классов учебного корпуса и территории военного городка соответствуют требованиям и позволяют проводить весь спектр теоретических и практических занятий в соответствии с утвержденным планом боевой подготовки", - привели в Минобороны слова Евкурова по итогам рабочей поездки.