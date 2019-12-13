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В Югре арестовали подозреваемую в мошенничестве с рыбой на 3 млн рублей

Женщина скрывалась от следствия более двух лет

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 декабря. /ТАСС/. Суд в Ханты-Мансийском автономном округе заключил под стражу рецидивистку, подозреваемую в мошенничестве на сумму более трех млн рублей. Женщина взяла деньги за поставку рыбы предпринимателям в городе Урай (Ханты-Мансийский автономный округ), после чего, не привезя бизнесменам товар, уехала в Черкесск, где скрывалась от следствия более двух лет, сообщается на сайте регионального управления МВД.

"В декабре 2019 года сотрудниками уголовного розыска из ХМАО при содействии коллеги из МВД России по Карачаево-Черкесской Республике было установлено местонахождение подозреваемой, более двух лет скрывавшейся от следствия в Черкесске. В настоящее время она доставлена в Урай (Ханты-Мансийский автономный округ) и по решению суда заключена под стражу", - говорится в сообщении.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

По данным полиции, летом 2017 года в дежурную часть отдела МВД в Урае обратились шесть предпринимателей с заявлениями о мошенничестве. Они рассказали, что торговавшая на местном рынке женщина предложила поставку оптовой партии рыбы лососевых пород по привлекательной цене для дальнейшей продажи. Они согласились и внесли 100% предоплаты. "Однако в течение нескольких месяцев женщина под различными предлогами не только откладывала поставку оплаченного товара, но еще и занимала у предпринимателей деньги в долг, а потом и вовсе уехала из города. В результате предприниматели лишились в общей сумме более трех млн рублей", - говорится в сообщении.

Оперативники выяснили, что подозреваемая является уроженкой Ставропольского края и ранее привлекалась к уголовной ответственности за девять аналогичных преступлений. В 2010 году, отбыв наказание, она освободилась из мест лишения свободы.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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