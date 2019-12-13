Лейбл Black Star выплатит фотографу из Югры 70 тыс. руб. за незаконное использование фото

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 декабря. /ТАСС/. Басманный районный суд Москвы признал репера Pabl.A виновным в нарушении авторских прав на снимок фотографа из Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) Михаила Батенева. Музыкальный лейбл Black Star выплатит 70 тыс. рублей за незаконное использование фотографии на обложке сингла исполнителя, сообщила в пятницу ТАСС адвокат Батенева Анжелика Решетникова.

Ранее Батенев подал иск к лейблу Black Star о защите авторских прав на свое произведение. По информации Решетниковой, предметом спора стала фотография, которую исполнитель Pabl.A использовал как обложку для своего сингла без каких-либо прав на фотоработу. Снимок был сделал сургутским фотографом в 2012 году, все исключительные права на него принадлежат ему.

"Сегодня состоялось итоговое судебное заседание, по итогам которого Михаил Батенев выиграл суд у музыкального лейбла Black Star. Самое важное - суд обязал удалить незаконно размещенную фотографию Батенева из всего контента, размещенного в сети. А это означает, что клип, снятый Pabl.A, где также в конце присутствует фотография, должен быть удален либо переснят", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, суд постановил взыскать компенсацию за незаконно размещенную фотографию в размере 70 тыс. рублей, а также компенсацию морального вреда - почти 13 тыс. рублей и судебных издержек - также почти 13 тыс. рублей.