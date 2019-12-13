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Лейбл Black Star выплатит фотографу из Югры 70 тыс. руб. за незаконное использование фото

По информации адвоката фотографа, предметом спора стал снимок, который исполнитель Pabl.A использовал как обложку для своего сингла без каких-либо прав на фотоработу

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 декабря. /ТАСС/. Басманный районный суд Москвы признал репера Pabl.A виновным в нарушении авторских прав на снимок фотографа из Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) Михаила Батенева. Музыкальный лейбл Black Star выплатит 70 тыс. рублей за незаконное использование фотографии на обложке сингла исполнителя, сообщила в пятницу ТАСС адвокат Батенева Анжелика Решетникова.

Ранее Батенев подал иск к лейблу Black Star о защите авторских прав на свое произведение. По информации Решетниковой, предметом спора стала фотография, которую исполнитель Pabl.A использовал как обложку для своего сингла без каких-либо прав на фотоработу. Снимок был сделал сургутским фотографом в 2012 году, все исключительные права на него принадлежат ему.

"Сегодня состоялось итоговое судебное заседание, по итогам которого Михаил Батенев выиграл суд у музыкального лейбла Black Star. Самое важное - суд обязал удалить незаконно размещенную фотографию Батенева из всего контента, размещенного в сети. А это означает, что клип, снятый Pabl.A, где также в конце присутствует фотография, должен быть удален либо переснят", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, суд постановил взыскать компенсацию за незаконно размещенную фотографию в размере 70 тыс. рублей, а также компенсацию морального вреда - почти 13 тыс. рублей и судебных издержек - также почти 13 тыс. рублей.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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