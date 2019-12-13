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Сказы Бажова с рисунками детей издадут в Казахстане

Книга выйдет в свет в 2020 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Книгу со сказами уральского писателя Павла Бажова издадут в Казахстане в 2020 году, она выйдет на русском и казахском языках, сообщил ТАСС в пятницу председатель Совета Благотворительного фонда "Бажов" Сергей Полыганов.

"В первую очередь, мы издадим книгу на двух языках - на казахском и на русском. В ней будут присутствовать рисунки казахских и русских детей. В этом году мы издавали книгу с рисунками детей из Свердловской области, поэтому у нас такой опыт есть. После этого мы поедем по трем городам - Нур-Султан, Алма-Аты и Усть-Каменогорск", - сказал Полыганов, отметив, что проект получил поддержу Фонда президентских грантов.

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Как уточнила ТАСС председатель правления Свердловского отделения Российского детского фонда Марина Черкасова, организаторы проекта намереваются в Казахстане популяризировать уральскую горнозаводскую цивилизацию, о которой писал Павел Бажов.

"Казалось бы, что связывает Урал, Казахстан и Бажова? Но, оказывается, Бажов порядка трех лет работал в Казахстане, где создал первый Крестьянский университет. Его очень ценят и любят в Казахстане, Дом Бажова там существует. Нам бы хотелось популяризировать уральскую горнозаводскую цивилизацию, о которой писал Бажов <...>. В этом проекте примут участие студенты и школьники Казахстана, они переосмыслят сказы Бажова на новом уровне, участвуя в разных творческих конкурсах, посвященных писателю", - добавила Черкасова.

В Свердловской области 2019 год был объявлен годом Бажова для популяризации творческого наследия уральского писателя.

Павел Бажов (1879 - 1950) родился в Сысерти на Урале в семье горного мастера, окончил Екатеринбургское духовное училище и Пермскую духовную семинарию. После революции занимался преподавательской, журналистской и литературной деятельностью, впервые выполнил литературную обработку уральских сказов. Первая его книга "Уральские были" вышла в 1924 году, а первое издание самого известного сборника "Малахитовая шкатулка" состоялось в 1938 году.

Теги
КазахстанРоссияСвердловская область
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