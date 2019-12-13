Сказы Бажова с рисунками детей издадут в Казахстане

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Книгу со сказами уральского писателя Павла Бажова издадут в Казахстане в 2020 году, она выйдет на русском и казахском языках, сообщил ТАСС в пятницу председатель Совета Благотворительного фонда "Бажов" Сергей Полыганов.

"В первую очередь, мы издадим книгу на двух языках - на казахском и на русском. В ней будут присутствовать рисунки казахских и русских детей. В этом году мы издавали книгу с рисунками детей из Свердловской области, поэтому у нас такой опыт есть. После этого мы поедем по трем городам - Нур-Султан, Алма-Аты и Усть-Каменогорск", - сказал Полыганов, отметив, что проект получил поддержу Фонда президентских грантов.