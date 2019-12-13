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Расследование уголовного дела экс-главы СвЖД привело к возбуждению еще семи дел

Дело самого Алексея Миронова прекращено в связи с его смертью

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Уральского следственного управления на транспорте СК РФ в ходе расследования дела в отношении бывшего начальника Свердловской железной дороги (СвЖД) возбудили еще семь уголовных дел. Дело самого экс-начальника прекращено в связи с его смертью, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе ведомства.

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В конце 2018 года начальника СвЖД Алексея Миронова задержали по подозрению в получении взятки, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство по службе в крупном размере). 17 июня 2019 года отпущенный под залог экс-глава СвЖД совершил самоубийство.

"В рамках расследования уголовных дел в отношении бывшего начальника железной дороги возбуждено еще семь уголовных дел о противоправной деятельности как должностных лиц Свердловской железной дороги - филиала ОАО "Российские железные дороги", так и должностных лиц предприятий, осуществляющих работы на объектах железной дороги", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в связи со смертью бывшего начальника СвЖД и получением от его близких родственников согласия уголовное преследование и дело в отношении него прекращено по нереабилитирующему основанию. "Кроме того, на основании материалов уголовного дела к законным представителям обвиняемого и к взяткодателям в интересах РФ предъявлен иск об обращении в доход государства свыше 144 млн рублей, законность происхождения которых документально не подтверждена, и около 20 млн рублей, являющихся предметом взяток", - уточняется в сообщении.

Миронов был назначен начальником Свердловской железной дороги в апреле 2011 года.

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РоссияСвердловская область
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