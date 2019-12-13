В Челябинске открыли уникальный испытательный центр по стандарту "Мороз-6"

ЧЕЛЯБИНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Уникальный для России испытательный центр гражданской и специальной продукции в пятницу открыли в Челябинске на территории предприятия "Электромашина" (в составе корпорации "Уралвагонзавод" входит в госкорпорацию "Ростех").

По словам руководителя центра Алексея Ленькова, уникальность для отрасли открытого центра заключается в том, что он позволяет проводить испытания по стандарту "Мороз-6" в комплексе с другими климатическими и механическими испытаниями, проверять надежность изделий и их ресурс.

"Испытательный центр позволит нам лучше и больше производить оборонную технику и гражданскую продукцию", - сказал во время торжественной церемонии открытия гендиректор "Электромашины" Игорь Афанасьев.

На предприятии ТАСС пояснили, что центр предназначен для испытаний специальной и гражданской продукции: дизельных, бензиновых, электрических двигателей, электроники, интеллектуальных систем управления. "Центр востребован предприятиями Челябинской области и других регионов страны", - отметил Леньков.

По данным пресс-службы предприятия, площадь объекта составляет 5 тыс. кв. метров, на его территории размещено более 500 единиц контрольно-испытательного высокотехнологичного оборудования.

О предприятии

НПО "Электромашина" - предприятие с 85-летним опытом разработки и производства электрооборудования и автоматизированных систем управления специального и общепромышленного назначения. НПО разработано свыше 500 серийных изделий.

"Мороз-6" - комплекс государственных военных стандартов России, определяющих требования к военной технике (ГОСТ РВ 20.39) и методы испытаний на соответствие этим требованиям (ГОСТ РВ 20.57).