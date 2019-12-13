Курганский университет откроет три новых кафедры по заявкам предприятий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Курганский государственный университет (КГУ) по просьбам предприятий региона в 2020 году откроет три новых кафедры: "Электроэнергетика и электротехника", "Машиностроение" и "Транспортные средства специального назначения". Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Во вторник на предпринимательском форуме "Вкубе-2019" губернатор области Вадим Шумков анонсировал подготовку в образовательных учреждениях области "кадров под ключ" по заявкам предприятий региона. Он сообщил, что мера связана в том числе с тем, что количество выпускаемых учебными заведениями специалистов несопоставимо с приходящими в итоге работать на предприятия. Также Шумков заявил, что правительство региона намерено увеличить до 30% прием на технические специальности, замещая гуманитариев.

"Сегодня вуз вошел во взаимодействие с крупными предприятиями и компаниями по созданию базовых кафедр. Первая будет создана на базе СУЭНКО, вторая - на базе завода "Курганстальмост", третья - на "Курганмашзаводе". Нами уже разработаны нормативно-правовые акты, которые мы согласовываем с представителями работодателей", - говорится в сообщении.

Так, в КГУ появятся кафедры "Электроэнергетика и электротехника" (направленность "Энергоснабжение", для подготовки кадров компании СУЭНКО), "Машиностроение" ("Технология автоматизированного сварочного производства", для завода "Курганстальмоста") и "Транспортные средства специального назначения" (специализация "Военные гусеничные и колесные машины", для "Курганмашзавода").

Ранее ТАСС сообщал об открытии в вузе в 2020 году программ обучения "Биотехнология", а также "Медицинское оборудование и аппаратура" по запросу Российского научного центра "Восстановительная травматология и ортопедия" имени академика Илизарова.