Сальмонеллез нашли у половины детей в Югре, заболевших кишечной инфекцией

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 декабря. /ТАСС/. Сальмонеллез лабораторно подтвердили у 35 из 73 воспитанников детского сада "Страна чудес" в Ханты-Мансийске, заразившихся острой кишечной инфекцией. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

"На 13 декабря зарегистрировано 73 случая, четверо детей госпитализированы в детское инфекционное отделение окружной клинической больницы, у 35 детей лабораторно подтвержден диагноз сальмонеллез группы Д", - приводятся в сообщении слова заведующего отделом здравоохранения городской администрации Раймира Гималова.

По данным местных властей, в детском саду выполняются все необходимые противоэпидемические мероприятия.

В четверг, 12 декабря, ТАСС в пресс-службе регионального департамента здравоохранения сообщили, что в детском саду "Страна чудес" Ханты-Мансийска зарегистрировано 73 случая заражения острой кишечной инфекцией, учреждение закрыто на карантин.

По данным прокуратуры, в детском саду выявлен сальмонеллез, ведомство совместно со специалистами в сфере эпидемиологии, здравоохранения и образования проводит проверку. Также проверка организована региональным СУ СКР по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Все остальные образовательные учреждения города в настоящее время работают в обычном режиме.