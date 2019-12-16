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На Урале из грузовика на ходу выпала 16-тонная платформа гусеничного крана

В результате инцидента погиб водитель встречного автомобиля, еще три человека пострадали
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© Управление ГИБДД России по Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Шестнадцатитонная платформа гусеничного крана выпала из грузовика на трассе Екатеринбург - Шадринск - Курган, в результате чего погиб водитель встречного автомобиля "УАЗ-Патриот", еще три человека пострадали, говорится в сообщении, распространенном в понедельник Управлением ГИБДД по Свердловской области.

"По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не закрепил перевозимую в кузове ходовую платформу гусеничного крана, и при проезде искривления дороги произошло падение груза из кузова. Платформа массой 16 тонн упала на встречные автомобили "УАЗ-Патриот" и ВАЗ-2108, которые двигались во встречном направлении. В результате ДТП погиб водитель автомобиля УАЗ, еще три человека получили травмы различной степени тяжести - это водитель автомобиля ВАЗ-2108 и два пассажира УАЗ", - отмечается в сообщении.

В региональном УГИБДД уточнили, что на месте ДТП движение затруднено, на участке дороги, где произошло ДТП, инспекторами ГИБДД организовано реверсивное движение.

Теги
РоссияКурганская областьСвердловская область
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